somec da record commesse per 330 milioni nel semestre

Nel primo semestre, l'azienda trevigiana ha registrato commesse per 330 milioni di euro. La società punta a consolidare la sua presenza come uno dei principali poli della produzione di alta qualità in Italia. Le commesse rappresentano un volume di affari significativo, confermando una crescita rispetto agli anni precedenti. L’obiettivo è rafforzare la posizione sul mercato internazionale attraverso progetti di grande rilievo.

L’ obiettivo è ambizioso: affermarsi ogni giorno di più come uno dei poli della qualità costruttiva italiana nel mondo. Per riuscirci la trevigiana Somec – su intuizione del suo presidente Oscar Marchetto – ha scelto di mettere insieme competenze tecniche, industriali e artigianali dentro un unico modello, dove organizzazione e specializzazione dialogano tra loro. C’è un dato, più di altri, che racconta il momento attraversato dal gruppo veneto dalla dimensione internazionale: nel primo semestre 2026 Somec ha acquisito e comunicato al mercato ordini per oltre 330 milioni di euro. Un risultato costruito con il contributo di tutte e tre le divisioni del gruppo – Horizons, Talenta e Mestieri – e sostenuto dalla forza del comparto navale, che rappresenta uno dei principali motori di crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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