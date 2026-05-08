Un'azienda ha annunciato di aver ottenuto un investimento di 38 milioni di euro per lo sviluppo di nuove vetrate brevettate destinate a cinque navi da crociera. Il progetto prevede l'introduzione di un sistema chiamato AVSW, che promette di modificare l'aspetto e la funzionalità delle cabine. Sono stati coinvolti diversi attori internazionali, tra cui aziende e partner di settore, per la realizzazione di questa iniziativa.

? Punti chiave Come cambierà l'esperienza delle cabine grazie al brevetto AVSW?. Chi sono i grandi attori internazionali coinvolti in questo accordo?. Perché questa tecnologia trasforma le suite in balconi infiniti?. Quanto influirà questo ordine sulla stabilità finanziaria di Somec?.? In Breve Operatività prevista dal terzo trimestre 2026 con completamento lavori nel 2031. Sistema brevettato AVSW garantisce vista mare completa e silenziosità alle cabine. Oscar Marchetto conferma l'eccellenza tecnologica della divisione Horizons nel settore. Contratto pluriennale per cinque navi con un importante gruppo cantieristico francese. La divisione Horizons di Somec S.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Somec conquista 38 milioni: vetrate brevettate per 5 navi da crociera

Notizie correlate

Fincantieri, saranno costruite a Palermo due navi da crociera per VikingFincantieri annuncia l'acquisizione di un ordine da Viking per la costruzione di due navi da crociera expedition.

Olbia, dragaggio tecnologico in porto per le grandi navi da crociera? Cosa scoprirai Come influirà questo intervento sulla sicurezza delle grandi navi in arrivo? Perché i sedimenti naturali mettono a rischio il porto...

Contenuti di approfondimento

Somec, commessa da 38 milioni per 5 naviSomec, specializzata nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, si è aggiudicata una nuova commessa da 38 milioni di euro ... ansa.it

Somec, commessa da 38 milioni da un cantiere francese per sistemi vetrati di cinque navi da crociera(Teleborsa) - Somec, azienda specializzata nell'ingegneria e produzione di sistemi vetrati per l'architettura navale e civile quotata su Euronext Milan, ha acquisito tramite la divisione Horizons una ... finanza.repubblica.it