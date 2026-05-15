Webuild ricavi record nel 2025 e nel 2026 ordini per 3 mld | tra le nuove commesse il depuratore di Napoli Est

A inizio 2026, la società ha annunciato di aver concluso i primi mesi dell’anno con ordini per circa 3 miliardi di euro, principalmente in paesi con bassi livelli di rischio. Tra le nuove commesse figurano lavori in Italia, Australia e Nord America. Contestualmente, la società prevede di raggiungere ricavi record nel 2025 e nel 2026, con una crescita significativa degli ordini rispetto agli anni precedenti. La maggior parte degli investimenti riguarda grandi progetti infrastrutturali in diverse aree geografiche.

Webuild archivia i primi mesi del 2026 con nuovi ordini per 3 miliardi di euro, tutti concentrati in aree considerate a basso profilo di rischio, tra cui Italia, Australia e Nord America. Tra le principali commesse acquisite figura anche l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto di depurazione di Napoli Est, progetto destinato a servire circa 860mila abitanti dell’area metropolitana partenopea. Nel corso del 2026, Webuild ha continuato a rafforzarsi su tutti i principali fronti – commerciale, operativo e finanziario. Sul fronte commerciale, nei 3 miliardi di nuovi ordini è incluso 1 miliardo di gare in cui Webuild e’ risultata come migliore o unico offerente, integralmente concentrati in geografie a basso profilo di rischio quali Italia, Australia e Nord America, in piena coerenza con la strategia di de-risking del portafoglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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