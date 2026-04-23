Sollevamento pesi Cristiano Ficco bronzo di slancio e a ridosso del podio europeo nei -88 kg

Cristiano Ficco ha conquistato una medaglia di bronzo nello slancio nella categoria fino a 88 kg ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, disputati a Batumi. La sua performance ha portato all’Italia la sesta medaglia del torneo, dopo alcune giornate senza risultati di rilievo. Ficco si è avvicinato al podio europeo, contribuendo a rinnovare l’interesse per la spedizione azzurra in questa competizione internazionale.

Cristiano Ficco risolleva la spedizione azzurra dopo un paio di giornate prive di acuti e regala all’Italia la sesta medaglia dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di svolgimento a Batumi. Nel day-5 della rassegna continentale il friulano si è classificato terzo nell’esercizio di slancio dei -88 kg (categoria non olimpica) centrando quindi una medaglia di specialità ma restando fuori dal podio assoluto. Ficco ha disputato una gara impeccabile, con sei alzate valide consecutive e nessun nullo, rilanciandosi finalmente ad un buon livello dopo i tanti problemi fisici che hanno rallentato la sua crescita negli ultimi anni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Cristiano Ficco bronzo di slancio e a ridosso del podio europeo nei -88 kg Notizie correlate Europei di sollevamento pesi, Massidda bronzo nello slancio nei 65 kg: tre nulli nello strappo lo escludono dal totaleIl sardo centra il terzo posto con 171 kg ma gli errori iniziali gli costano la corsa al podio generale. Europei di sollevamento pesi, Imperio apre con l’oro nei -48 kg: rimonta nello strappo e dominio nello slancioA Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Campionati europei di sollevamento pesi 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; PESI Miserendino costretta al ritiro: un infortunio nel riscaldamento dello slancio ferma l'Azzurra; Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: confermati i 10 azzurri in gara a Batumi; Sollevamento Pesi, Europei 2026: l’Italia punta sul Power Rosa. Il calendario. Sollevamento pesi, Cristiano Ficco bronzo di slancio e a ridosso del podio europeo nei -88 kgCristiano Ficco risolleva la spedizione azzurra dopo un paio di giornate prive di acuti e regala all'Italia la sesta medaglia dei Campionati Europei di ... oasport.it Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streamingTutto pronto in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale che andrà in scena a ... oasport.it Segui in diretta la gara di Cristiano Ficco ai Campionati Europei di Batumi - facebook.com facebook