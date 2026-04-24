Durante i Campionati Europei a Batumi, Cristiano Ficco ha ottenuto una medaglia di bronzo nello slancio nella categoria fino a 88 kg. La gara si è svolta con successo per l'atleta, che si è piazzato tra i primi tre nella prova di sollevamento pesi. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti da diversi paesi, con Ficco che ha concluso la sua prova con un risultato di rilievo.

? Cosa sapere Cristiano Ficco conquista il bronzo nello slancio -88 kg ai Campionati Europei a Batumi.. L'azzurro porta il totale medaglie della delegazione italiana a sei durante i primi cinque giorni.. A Batumi, il quinto giorno di competizione dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026 vede Cristiano Ficco conquistare il bronzo nello slancio nella categoria dei -88 kg, restituendo prestigio alla delegazione italiana. Il venticinquenne nato a San Vito al Tagliamento ha spezzato il periodo di magra della spedizione azzurra, che dopo alcune giornate senza successi è ora salita a un totale di sei medaglie continentali. La prestazione del friuliano si è concentrata sulla specialità dello slancio, dove è riuscito a scalare il podio nonostante la difficoltà nel chiudere la classifica generale del concorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sollevamento pesi: Cristiano Ficco conquista il bronzo a Batumi

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