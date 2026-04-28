Estate 2026 è Sol De Janeiro-mania | le nuove fragranze da provare ora

Durante l’estate 2026, la linea Body Badalada del marchio Sol de Janeiro si arricchisce con nuove fragranze che stanno attirando l’attenzione dei consumatori. La collezione, tra le più apprezzate del brand, si espande con prodotti che promettono di offrire sensazioni diverse per la pelle e l’olfatto. Le nuove proposte sono già disponibili sul mercato e stanno suscitando entusiasmo tra gli appassionati di cosmetici e fragranze estive.

Sol de Janeiro amplia la linea Body Badalada, una delle più amate del brand, introducendo nuovi formati e nuove fragranze iconiche Nata come reinterpretazione contemporanea della crema corpo tradizionale, Body Badalada è stata sviluppata per rispondere a un’esigenza diffusa: formule spesso troppo ricche o, al contrario, poco performanti nel tempo. Il risultato è una linea capace di offrire un’idratazione efficace ma leggera, con texture sensoriali e le iconiche fragranze Cheirosa. Con questa evoluzione, Body Badalada si afferma come un vero e proprio “guardaroba dell’idratazione”, pensato per accompagnare ogni momento della giornata attraverso diverse esperienze sensoriali.🔗 Leggi su 361magazine.com

Notizie correlate

Sol De Janeiro: le nuove mist in edizione limitata da provare oraCheeky Biquini, Refresco Paraíso e Limonada Gelada, le tre nuove mist in edizione limitata da provare ora Sol de Janeiro invita a vivere un vero e...

I profumi arabi dettano ancora tendenza. Ecco 10 fragranze da provare e non lasciare piùTi avvolgono come un caldo abbraccio e lasciano una scia che dura a lungo, sensuale ed eleganze.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Profumi fruttati e tropicali: le novità effetto macedonia chic per la Primavera Estate 2026.

Il colpo di fulmine beauty: la crema corpo dell'estate è questaLa viralità dei prodotti di Sol de Janeiro, il brand indie lanciato da Sephora e diventato in pochi anni un successo mondiale amatissimo dalla Gen Z, potrebbe essere un caso studio. A far impazzire è ... vanityfair.it

Come ha fatto Sol de Janeiro a diventare il fenomeno più amato dalla Gen Z?Ogni 14 secondi viene venduta una confezione di Bum Bum Cream e celebrità come Dua Lipa e Blake Lively hanno più volte dichiarato di amarne praticamente ogni referenza. Di quale brand stiamo parlando? vanityfair.it