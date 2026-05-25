Sol De Janeiro | tutte ossessionate dalle nuove fragranze della body mist più virale di sempre

Da 361magazine.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sol de Janeiro ha ampliato la linea Body Badalada, una delle più popolari del marchio, con nuovi formati e fragranze. La nuova collezione include diverse varianti di body mist, note per essere tra le più vendute e apprezzate. Le nuove fragranze sono state lanciate recentemente e sono disponibili in vari formati, mantenendo le caratteristiche di freschezza e intensità che hanno reso la linea famosa. La gamma si rivolge a chi cerca prodotti per la cura del corpo con profumazioni distintive e di tendenza.

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Sol de Janeiro amplia la linea Body Badalada, una delle più amate del brand, introducendo nuovi formati e nuove fragranze iconiche. Ed è già ossessione beauty  Nata come reinterpretazione contemporanea della crema corpo tradizionale, Body Badalada è stata sviluppata per rispondere a un’esigenza diffusa: formule spesso troppo ricche o, al contrario, poco performanti nel tempo. Il risultato è una linea capace di offrire un’idratazione efficace ma leggera, con texture sensoriali e le iconiche fragranze Cheirosa. Con questa evoluzione, Body Badalada si afferma come un vero e proprio “guardaroba dell’idratazione”, pensato per accompagnare ogni momento della giornata attraverso diverse esperienze sensoriali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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