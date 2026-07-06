Sky TG24 Live In Sala Meloni Conte e Becker tra i protagonisti dell' evento di Milano
A Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, si è svolto Sky TG24 Live In, evento con ospiti come Sala, Meloni, Conte e Becker. Sono stati affrontati temi di politica, economia, intelligenza artificiale, giustizia e sport. L'iniziativa ha visto protagonisti interventi e discussioni in un contesto di confronto su questioni attuali e future della città e del paese. L'evento ha coinvolto pubblico e relatori in un momento di analisi e dibattito pubblico.
Politica, economia, intelligenza artificiale, giustizia e sport: ecco tutti gli ospiti e gli argomenti affrontati a Sky TG24 Live In. Nel cuore pulsante di una Milano che si interroga sulle proprie prospettive future, Sky TG24 ha trasformato il Teatro Lirico Giorgio Gaber in un epicentro di riflessione collettiva e giornalismo d'avanguardia. L’evento "Sky TG24 Live In" ha confermato la sua capacità unica di abbattere le pareti degli. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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