Sky TG24 Live In Sala Meloni Conte e Becker tra i protagonisti dell' evento di Milano

Notizia in breve

A Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, si è svolto Sky TG24 Live In, evento con ospiti come Sala, Meloni, Conte e Becker. Sono stati affrontati temi di politica, economia, intelligenza artificiale, giustizia e sport. L'iniziativa ha visto protagonisti interventi e discussioni in un contesto di confronto su questioni attuali e future della città e del paese. L'evento ha coinvolto pubblico e relatori in un momento di analisi e dibattito pubblico.