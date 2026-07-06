Sky TG24 Live In arriva a Milano | ospiti temi e diretta della giornata speciale

Notizia in breve

Sky TG24 Live In si svolge a Milano, con ospiti tra ministri, leader politici, economisti e figure della cultura. La manifestazione si tiene al Teatro Lirico Giorgio Gaber e viene trasmessa in diretta tv. Tra i partecipanti ci sono Guido Crosetto, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. La giornata prevede una serie di dibattiti trasmessi in tempo reale.