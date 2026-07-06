Sky TG24 Live In arriva a Milano | ospiti temi e diretta della giornata speciale

Da digital-news.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky TG24 Live In si svolge a Milano, con ospiti tra ministri, leader politici, economisti e figure della cultura. La manifestazione si tiene al Teatro Lirico Giorgio Gaber e viene trasmessa in diretta tv. Tra i partecipanti ci sono Guido Crosetto, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. La giornata prevede una serie di dibattiti trasmessi in tempo reale.

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Sky TG24 Live In fa tappa a Milano icon ministri, leader politici, economisti e protagonisti della cultura. Dal Teatro Lirico Giorgio Gaber in diretta tvGuido Crosetto, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e numerosi ospiti per una giornata di dibattiti in diretta. Sky TG24 Live In torna a Milano per una nuova tappa del suo percorso itinerante tra le principali città italiane. Da anni, il format del canale all news diretto da. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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