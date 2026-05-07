Sky TG24 Live In Roma debutta domani Rosa Elettrica | Giannetta e Di Napoli protagonisti

Domani debutta a Sky TG24 Live In Roma la serie Rosa Elettrica, con i protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. La produzione combina elementi di crime e road story, portando sul palco una narrazione che coinvolge i personaggi principali. La presentazione è prevista durante l'evento che si svolge nella capitale italiana, con la partecipazione degli attori coinvolti nella serie.

Dal palco di Sky TG24 Live In Roma arriva Rosa Elettrica: la serie Sky con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli tra crime e road story. Domani debutta su Sky e in streaming su NOW "Rosa Elettrica", una serie Sky Original in sei episodi che, pur partendo dai binari del genere noir, si trasforma rapidamente in un’odissea umana attraverso l’Italia. Sotto la direzione di Davide Marengo e ispirata liberamente all'opera di Giampaolo Simi, la produzione si avvale della firma di un pool di sceneggiatrici che hanno saputo imprimere una sensibilità peculiare a un racconto di fuga e redenzione. Il cuore pulsante della vicenda risiede nel contrasto stridente tra i due protagonisti, interpretati da Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli.🔗 Leggi su Digital-news.it

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