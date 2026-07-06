Jannik Sinner scenderà in campo martedì sul centrale per la sfida dei quarti di Wimbledon, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo dopo la vittoria sul giapponese Mochizuki. Orario da definire. Avversario il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori otto ai Championships. Tre i precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro: l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024 (6-2, 6-7, 7-6 il finale), dove Sinner conquistò il suo primo titolo ATP sull'erba. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Sinner vs Struff vale la semifinale a Wimbledon: quando si gioca e quel precedente sull'erba nel 2024

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