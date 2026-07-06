Sinner vs Struff vale la semifinale a Wimbledon | quando si gioca e quel precedente sull' erba nel 2024
Jannik Sinner affronterà martedì il tennista tedesco Struff nei quarti di finale di Wimbledon, giocando sul campo centrale. È la quinta volta consecutiva che il giocatore italiano raggiunge questa fase del torneo, dopo aver battuto il giapponese Mochizuki nel turno precedente. Un precedente sull’erba nel 2024 vedeva Sinner vincere in una sfida contro un altro avversario tedesco.
Jannik Sinner scenderà in campo martedì sul centrale per la sfida dei quarti di Wimbledon, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo dopo la vittoria sul giapponese Mochizuki. Orario da definire. Avversario il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori otto ai Championships. Tre i precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro: l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024 (6-2, 6-7, 7-6 il finale), dove Sinner conquistò il suo primo titolo ATP sull'erba. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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