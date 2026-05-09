Nella seconda puntata di Tennis Mania, dedicata agli Internazionali d’Italia 2026 e trasmessa su YouTube, sono intervenuti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Durante la trasmissione, Ambesi ha commentato che Sinner non avrebbe giocato tornei sull’erba fino a Wimbledon, facendo riferimento a quanto accaduto nel 2025. La puntata vede la partecipazione di vari esperti del settore, con discussioni sui principali eventi tennistici in corso.

Seconda puntata di Tennis Mania dedicata agli Internazionali d’Italia 2026. Nella trasmissione in onda sul canale Youtube e condotta da Dario Puppo sono come sempre intervenuti anche Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Quest’ultimo ha posto l’attenzione sui primi turni del Masters 1000 italiano, sottolineando le grandi prestazioni ottenute dal movimento femminile e non solo. La voce di Eurosport ha così esordito: “Quattro ragazze al secondo turno, per il momento del settore femminile, è un risultato eclatante. Grant migliorerà crescendo su tanti piccoli aspetti nel suo gioco”. Sulla sconfitta di Berrettini ha proseguito: “Berrettini al momento è di poco fuori dal tabellone principale di Wimbledon.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner non gioca tornei sull’erba fino a Wimbledon? Evoluzione di quanto accaduto nel 2025”

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