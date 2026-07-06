Sinner trova il 36enne Struff | ha battuto Medvedev e Hurkacz E c’è un precedente tiratissimo sull’erba…
Jan-Lennard Struff, 36 anni, ha raggiunto i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, battendo Medvedev e Hurkacz. È il giocatore più anziano a qualificarsi per questa fase in un Major, stabilendo nuovi record. Struff ha già affrontato Sinner in passato in un match molto combattuto su erba. L’avversario di Sinner ai quarti sarà quindi un atleta con grande esperienza e numerosi successi, tra cui vittorie contro giocatori di alto livello.
Non si può certo dire che il prossimo avversario di Jannik Sinner non abbia esperienza. Jan-Lennard Struff, a 36 anni, è il giocatore meno giovane ad aver agguantato per la prima volta i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, stracciando praticamente ogni record precedente. Nondimeno, è al 47° tentativo che Struff ce l’ha fatta (ne impiegò 54 Fabrice Santoro, “Le Magicien” che alla fine ci riuscì a 33 anni ad arrivare a un quarto Slam, nel caso gli Australian Open 2006). Per il tedesco è un traguardo arrivato a suon di vittorie importanti. Prima quella contro Daniil Medvedev, con il russo sconfitto in tre set un po’ dalla propria stessa personalità e un po’ dal fatto che Struff, sull’erba, sa come creare problemi agli altri (ma, come vedremo, non solo su questa superficie). 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Notizie e thread social correlati
Sinner torna a giocare: battuto Norrie sull'erba alla Giorgio Armani Tennis ClassicJannik Sinner ha ripreso a giocare dopo un periodo di inattività, vincendo contro Cameron Norrie con il punteggio di 6-3, 6-3, in un match di...
Mochizuki, Struff o Hurkacz: le sorprese di Wimbledon sulla strada di SinnerNel torneo di Wimbledon, il percorso di Jannik Sinner si è aperto a nuove possibilità dopo che alcune teste di serie sono state eliminate.