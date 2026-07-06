Sinner trova il 36enne Struff | ha battuto Medvedev e Hurkacz E c’è un precedente tiratissimo sull’erba…

Notizia in breve

Jan-Lennard Struff, 36 anni, ha raggiunto i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, battendo Medvedev e Hurkacz. È il giocatore più anziano a qualificarsi per questa fase in un Major, stabilendo nuovi record. Struff ha già affrontato Sinner in passato in un match molto combattuto su erba. L’avversario di Sinner ai quarti sarà quindi un atleta con grande esperienza e numerosi successi, tra cui vittorie contro giocatori di alto livello.