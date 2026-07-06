Sinner-Struff vietato abbassare la guardia | il pronostico dei quarti

Jannik Sinner affronta Jan-Lennard Struff nei quarti di Wimbledon. Dopo un inizio altalenante, Sinner ha migliorato il gioco e si presenta in forma. Il match si tiene alla vigilia di un turno che può decidere la qualificazione alle semifinali. La partita è considerata aperta e da non sottovalutare.

C’è Jan-Lennard Struff per Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon: le previsioni alla vigilia del match che vale un posto in semifinale. Dopo un esordio parso per certi versi altalenante, il numero uno del mondo Jannik Sinner ha alzato progressivamente il livello, tanto che ora il suo Wimbledon sembra procedere a gonfie vele. L’azzurro è arrivato ai quarti con una prestazione molto convincente contro Shintaro Mochizuki: il giapponese, una delle grandi sorprese del torneo, è riuscito a creargli qualche difficoltà in alcuni frangenti del match, ma Sinner ha gestito i momenti più delicati con la tranquillità di chi sa esattamente quando sia il caso di spingere e di pigiare sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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