Sinner cresce e batte Mochizuki Martedì nei quarti sfida Struff

Da panorama.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha battuto Mochizuki nei quarti di finale di Wimbledon e affronterà Struff in semifinale.

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Un passo dopo l’altro nel torneo di Wimbledon Jannik Sinner cresce verso la migliore condizione che sarà indispensabile nella seconda settimana del torneo sull’erba londinese. Non è stata una partita facile con il giapponese Mochizuki, uno che non molla mai e che gioca in maniera divertente con tante discese a rete. Partita bella e tirata con un secondo set equilibratassimo e finito al tie-break dove l’emozione ha giocato un brutto scherzo al giapponese che non è riuscito a fare neanche un punto: clamoroso il 7-0 che Jannik gli ha rifilato. Sinner non cede set, chiude 6-3 7-6(0) 6-3 i n due ore e 24 minuti e conquista il 15° quarto di finale... 🔗 Leggi su Panorama.it

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