Jannik Sinner affronterà Jan-Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon 2026. Dopo una vittoria difficile al primo turno contro un avversario serbo, il numero uno del mondo ha mostrato segnali di miglioramento. La partita si giocherà nei prossimi giorni, ma non sono ancora stati annunciati data e orario. Struff ha eliminato un altro tennista nel suo percorso, e ora si prepara a sfidare Sinner sui campi londinesi.

Jannik Sinner se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nei quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026. Dopo aver faticato nel primo turno contro il serbo Miomir Kecmanovi? , il numero 1 al mondo è sembrato in crescita. Ieri, domenica 5 luglio, si è sbarazzato del giapponese Shintar? Mochizuki senza problemi in tre set, qualificando tra i migliori otto sull’erba inglese. Adesso c’è la sfida al 35enne tedesco, attuale numero 74 al mondo, che è diventato il giocatore più anziano a qualificarsi per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam approfittando del ritiro di Hubert Hurkacz. Sulla carta una sfida non difficile per l’altoatesino che punta al bis a Wimbledon dopo il trionfo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Lapresse.it - Wimbledon 2026, Sinner trova Struff nei quarti. Quando gioca e chi è il suo avversario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Live from Wimbledon Day 7 - Is Naomi Osaka going to win Wimbledon

Notizie e thread social correlati

Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orario, avversario e possibile tabelloneJannik Sinner prenderà parte a Wimbledon 2026, dove difenderà il titolo vinto l’anno precedente.

Sinner-Struff, nei quarti Jannik inizia la volata per il bis a Wimbledon: il pronosticoJannik Sinner affronterà nei quarti di finale di Wimbledon il tedesco Struff, dopo aver battuto 3-0 il giapponese Mochizuki.

Temi più discussi: Jannik Sinner non si ferma: supera Mochizuki Shintaro in tre set e va ai quarti di Wimbledon 2026 · Tennis; Sinner doma l'esuberanza di Mochizuki: Jannik è ai quarti di Wimbledon 2026, sfiderà Struff; Wimbledon, Sinner fa l'esordio con Kecmanovic: possibile derby agli ottavi. Sorteggio sfortunato per Berrettini; Wimbledon, Sinner vola agli ottavi: 'Posso crescere ancora'.

#Sinner a #Wimbledon 2026: tabellone e avversari, ai quarti affronterà #Struff #SkySport #SkyTennis x.com

Sinner trova il 36enne Struff: ha battuto Medvedev e Hurkacz. E c’è un precedente tiratissimo sull’erba…Non si può certo dire che il prossimo avversario di Jannik Sinner non abbia esperienza. Jan-Lennard Struff, a 36 anni, è il giocatore meno giovane ad aver ... oasport.it

Sinner-Struff, nei quarti Jannik inizia la volata per il bis a Wimbledon: il pronosticoPronostico Sinner-Struff quote analisi precedenti statistiche match quarti di finale Wimbledon 2026 in programma martedì 7 luglio alle ore 12 ... gazzetta.it

Ordine di gioco di Wimbledon - Venerdì 3 luglio 2026 reddit