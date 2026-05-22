Il ranking ATP degli italiani prima del Roland Garros | Sinner vola Musetti non gioca Cobolli e Darderi tra i nobili
Prima dell'inizio del torneo di Roland Garros 2026, il ranking ATP degli italiani mostra Sinner in crescita, mentre Musetti non ha disputato partite recenti. Tra gli altri italiani presenti, Cobolli e Darderi si trovano tra i giocatori considerati di alto livello. La competizione sulla terra rossa di Parigi aprirà ufficialmente le sue porte domenica 24 maggio e si concluderà domenica 7 giugno. La settimana precedente all’evento è caratterizzata da aggiornamenti sul posizionamento dei tennisti italiani nel circuito mondiale.
La terra rossa di Parigi si appresta a ospitare il Roland Garros 2026, il secondo Slam della stagione che andrà in scena da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Gli italiani si presenteranno con grandi ambizioni, ma quale sarà il loro piazzamento nel ranking ATP alla vigilia del torneo? Jannik Sinner svetta da numero 1 del mondo con 14.750 punti all’attivo, bottino superlativo incrementato con i cinque Masters 1000 vinti negli ultimi due mesi e mezzi. Il superlativo tour de force trionfale tra il Sunshine Double sul cemento statunitense e la tripletta sulla terra rossa europea hanno permesso al fuoriclasse altoatesino di distanziare sensibilmente lo spagnolo Carlos Alcaraz (11. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Grazie alla vittoria degli Internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio, ed è certo di conservare il numero 1 nel ranking Atp comu x.com
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