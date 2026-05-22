Il ranking ATP degli italiani prima del Roland Garros | Sinner vola Musetti non gioca Cobolli e Darderi tra i nobili

Prima dell'inizio del torneo di Roland Garros 2026, il ranking ATP degli italiani mostra Sinner in crescita, mentre Musetti non ha disputato partite recenti. Tra gli altri italiani presenti, Cobolli e Darderi si trovano tra i giocatori considerati di alto livello. La competizione sulla terra rossa di Parigi aprirà ufficialmente le sue porte domenica 24 maggio e si concluderà domenica 7 giugno. La settimana precedente all’evento è caratterizzata da aggiornamenti sul posizionamento dei tennisti italiani nel circuito mondiale.

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