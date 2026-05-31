Tre tennisti italiani sono approdati agli ottavi di finale a Roland Garros, vincendo tre maratone su lunga distanza e affrontando sfide intense sul campo. Cobolli, Berrettini e Arnaldi hanno superato turni impegnativi, dimostrando tenacia e resistenza durante le partite. In particolare, Berrettini ha cercato di vendicare il risultato di Sinner, sconfittosi nei turni precedenti.

Clamorosa impresa azzurra sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi: i nostri tre atleti, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, conquistano gli ottavi di finale dopo maratone leggendarie ed epiche battaglie psicologiche. C’è un’aria diversa negli spogliatoi del Roland Garros, un brivido elettrico che profuma di storia, di audacia e di tricolore. Con le clamorose uscite di scena di Jannik Sinner e Novak Djokovic, unite alla pesante assenza di Carlos Alcaraz, lo slam parigino si è trasformato improvvisamente in una terra di conquista senza padroni assoluti. Roland Garros, la carica dei tre moschettieri azzurri: Cobolli, Berrettini, Arnaldi. E in... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La carica degli italiani, i 3 moschettieri Berrettini, Cobolli e Arnaldi sfidano i re senza corona del tennis. E Matteo proverà a vendicare Sinner

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La carica degli italiani, i 3 moschettieri Berrettini, Cobolli e Arnaldi sfidano i re senza corona del tennis. E Matteo proverà a vendicare Sinner x.com

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