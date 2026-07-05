Sinner vola ai quarti | battuto Mochizuki in tre set ora sfida Struff

Da agi.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha superato Shintaro Mochizuki in tre set e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon 2026. È la quinta volta consecutiva che il tennista italiano raggiunge questa fase del torneo. Ora affronterà il tennista tedesco Struff.

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AGI -  Jannik Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Shintaro Mochizuki (n.151 Atp) e centra per la quinta volta in fila i quarti ai Championships. 6-3 7-6 (0) 6-3, in due ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che proseguirà con Jan-Lennard Struff (n.74 Atp) la difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Il tedesco ha rimontato uno svantaggio di due set a Hubert Hurkacz per poi approfittare del ritiro del polacco per un problema alla schiena nel corso dell'ultimo parziale. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'altoatesino, che ha incontrato e battuto il tedesco tre volte nel 2024: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Monte-Carlo e Atp 500 Halle. 🔗 Leggi su Agi.it

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