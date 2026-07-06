Jannik Sinner ha vinto il match contro il giapponese Mochizuki e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa con una vittoria in due set. Il tennista italiano, attualmente numero uno al mondo, ha ottenuto il passaggio del turno senza perdere un set. La sfida successiva sarà contro un avversario ancora da definire.

Jannik Sinner Avanza ai Quarti di Wimbledon 2026. Londra, 4 Luglio 2026 – Jannik Sinner, il tennista italiano attualmente numero uno al mondo, ha conquistato un posto nei quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026. Dopo una prestazione solida, l’azzurro ha eliminato il giapponese Shintaro Mochizuki, attualmente in 151ª posizione nella classifica ATP, con un punteggio di 6-3, 7-6 (0), 6-3 in una sfida durata due ore e 24 minuti. Questo risultato segna la quinta volta consecutiva che Sinner raggiunge i quarti di finale ai Championships. Sinner, 24 anni, continua a dimostrare la sua determinazione nella difesa del titolo conquistato nel 2025, battendo in finale il giovane prodigio Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Sinner avanza ai quarti di Wimbledon, supera il giapponese Mochizuki con determinazione.

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L'allenamento di Sinner a Wimbledon a due giorni dall'esordio contro Kecmanovic

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