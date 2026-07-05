Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon 2026 battendo il qualificato giapponese Mochizuki. La partita si è conclusa con una vittoria in tre set per il tennista italiano. Sinner ha vinto i primi due set con risultati di 6-3 e 6-4, chiudendo il match in circa due ore. L’avversario nei quarti sarà un altro tennista di alta classifica.

LONDRA (INGHILTERRA) - Jannik Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Shintaro Mochizuki (n.151 Atp) e centra per la quinta volta in fila i quarti ai Championships. 6-3 7-6 (0) 6-3, in due ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che proseguirà con Jan-Lennard Struff (n.74 Atp) la difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Il tedesco ha rimontato uno svantaggio di due set a Hubert Hurkacz per poi approfittare del ritiro del polacco per un problema alla schiena nel corso dell'ultimo parziale. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Sinner ai quarti di Wimbledon, battuto il giapponese Mochizuki

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Sinner & Rublev Practice | Wimbledon 2026

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