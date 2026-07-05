LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 7-6 6-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 piega un tenace giapponese e avanza ai quarti

Il giocatore italiano ha vinto il secondo set in modo stretto, con un punteggio di 7-6, e si è assicurato la qualificazione ai quarti di finale del torneo. Nel corso della partita, ha risposto con decisione agli attacchi dell’avversario, chiudendo il secondo set con uno smash dopo aver salvato un set point. La vittoria permette all’atleta di proseguire la corsa nel torneo di Wimbledon 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Diritto incrociato vincente. Sinner accede ai quarti di finale. Seconda di servizio. 30-40 Sinner risposnde aggressivo, avanza e chiude con lo smash. 30-30 Ed ecco un diritto centrale che esce di un metro da parte dell’italiano. Alti e bassi. 15-30 Rovescio lungolinea vincente di Sinner. Raramente ha giocato così questa sera. 15-15 Battuta esterna vincente di un mai domo Mochizuki. 0-15 Diritto lungolinea vincente dell’italiano. 5-3 Largo il diritto del giapponese. 40-15 In rete il rovescio lungolinea di Mochizuki. 30-15 Battuta esterna vincente dell’italiano. 15-15 Sinner attento a non sbagliare da fondo, largo il diritto incrociato del giapponese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 piega un tenace giapponese e avanza ai quarti

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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