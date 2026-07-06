Sindrome dell’impostore per sette lavoratori su dieci

Circa il 70% dei lavoratori sperimenta la sindrome dell’impostore, una condizione in cui si dubita delle proprie capacità nonostante successi e competenze. Alcuni ricevono promozioni e pensano di non averle meritate, altri attribuiscono i risultati alla fortuna, mentre altri ancora vivono con la sensazione di essere un bluff in attesa di essere scoperti, anche con un curriculum solido alle spalle.

C’È CHI riceve una promozione e pensa di non meritarla. Chi centra gli obiettivi e attribuisce il risultato alla fortuna. E chi, nonostante curriculum e competenze, vive con la costante sensazione di essere un bluff in attesa di essere scoperto. È la sindrome dell’impostore, un fenomeno sempre più diffuso nel mondo del lavoro e capace di influenzare produttività, benessere e crescita professionale. Secondo una rilevazione realizzata da Hays, società specializzata nella selezione del personale e nelle soluzioni Hr, in collaborazione con Serenis, piattaforma dedicata al benessere mentale, sette italiani su dieci dichiarano di aver sperimentato almeno una volta questa condizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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