Domani sera, al Teatro Brancaccio di Roma, si terrà lo spettacolo ‘Non ci pensare’, con protagonista Andrea Dianetti. L’attore ha recentemente confidato di soffrire di una Sindrome dell’Impostore, sottolineando che dietro le sue battute si nasconde una vasta cultura. La rappresentazione si inserisce in un calendario teatrale ricco di appuntamenti, attirando l’attenzione di un pubblico curioso di vedere all’opera un artista che si confronta con temi personali e professionali.

Roma, 8 maggio 2026 – Andrea Dianetti sarà di scena domani, sabato 9 maggio, al Teatro Brancaccio di Roma con lo spettacolo ‘Non ci pensare’. Oggi quello dell’artista romano è un nome noto nel panorama italiano della comicità e questo è frutto di una lunga gavetta. Cominciata vent’anni fa dal talent show di Maria De Filippi. Andrea, come sei cambiato da ‘Amici’ ad oggi? "Era il 2005, all’epoca ero più istintivo. Oggi ho un po’ più di pazienza, sono un po’ meno istintivo anche se non conto mai fino a 10 prima di parlare. Mi piacerebbe partecipare ad Amici di nuovo, ma essendo l’Andrea di adesso”. Eri il favorito assoluto alla vittoria, ma non è successo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andrea Dianetti: “Ho la Sindrome dell’Impostore. Dietro una battuta c’è tanta cultura”

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