Il sindaco di Levice, Marco Francone, di 56 anni, è deceduto a causa di un incidente mentre lavorava nel suo noccioleto nell’Alta Langa. L’uomo è stato travolto e ucciso dal trattore ribaltato durante le operazioni agricole. L’incidente si è verificato nel suo terreno di proprietà, senza altri coinvolti. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo.

Marco Francone, sindaco di Levice e imprenditore agricolo di 56 anni, è morto dopo il ribaltamento del trattore mentre lavorava in un noccioleto di sua proprietà nell’Alta Langa. Inutili i soccorsi. Padre di tre figli e titolare dell’azienda Levicciola, guidava il Comune dal 2024. Profondo il cordoglio delle istituzioni e della comunità cuneese. Lutto a Levice, morto il sindaco Una tragica e inattesa fatalità, che ha inferto una ferita profonda nella piccola comunità di Levice, nel Cuneese, scossa per quanto accaduto al sindaco Marco Francone. Il primo cittadino è deceduto lunedì 6 luglio dopo un drammatico incidente agricolo. L’uomo, 56 anni, stava lavorando all’interno di un noccioleto di sua proprietà quando il trattore che stava conducendo si è ribaltato, schiacciandolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sindaco di Levice Marco Francone morto travolto da un trattore, stava lavorando in un noccioleto

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