Il trattore si ribalta morto l' uomo alla guida | stava lavorando nei campi

Un uomo di 71 anni è deceduto nella tarda mattinata di ieri durante le operazioni di lavoro nei campi di Poggiorsini, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, il trattore su cui stava salendo si è ribaltato, causando il suo tragico infortunio. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ancora sotto verifica.

Un uomo di 71 anni è morto nella tarda mattinata di ieri mentre era a lavoro nelle campagne di Poggiorsini, in provincia di Bari. La vittima è rimasta schiacciata dal trattore che,.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il trattore si ribalta, morto l'uomo alla guida: stava lavorando nei campi Meris muore a 55 anni schiacciato dal trattore che stava riparando: «Era posato e capace» Notizie correlate Tragedia nei campi: trattore si ribalta, muore un pensionatoDramma nel pomeriggio di oggi, 10 aprile 2026, a Fumone, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 87 anni, residente ad Alatri, ha perso la vita in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stava tagliando l'erba nel suo campo, il trattore si ribalta: muore un 86enne; Castel Goffredo, trattore si ribalta: muore il proprietario del terreno Gilberto Bertazzi, 68 anni; Trattore si ribalta a Pignataro Interamna: muore un agricoltore; ? Terribile tragedia: uomo muore sul colpo schiacciato dal trattore. Poggiorsini (BA), trattore si ribalta nelle campagne: muore un 71enneUn uomo di 71 anni è morto nella tarda mattinata di ieri mentre lavorava nelle campagne di Poggiorsini, nel Barese. Secondo una prima ricostruzione, il trattore che stava utilizzando si è ribaltato im ... trmtv.it Poggiorsini, si ribalta il trattore nelle campagne: muore un uomo di 70 anniSecondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe capovolto mentre percorreva un tratto di terreno particolarmente scosceso. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato dal veicolo senza riuscire a mettersi ... giornaledipuglia.com Matt The Farmer. . Un vecchio trattore che, nonostante i segni del tempo, continua a stupire. Tra una marmitta visibilmente corrosa, fumo che esce ovunque e le difficoltà logistiche legate alla mancanza di targa, questo mezzo agricolo brutto e cattivo dimostra a - facebook.com facebook