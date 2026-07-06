I gestori dei locali a Roma criticano l’attuale sindaco della notte, definendolo un’operazione di propaganda e chiedendo cosa sia successo. A differenza di molte capitali europee come Amsterdam, Londra e Parigi, dove esiste una figura di riferimento per mediare tra residenti, gestori e associazioni culturali, a Roma questa funzione sembra mancare o essere poco efficace.

In molte capitali europee (Amsterdam, Londra, Parigi, Praga, Cracovia, Belfast) è la figura di riferimento per l’amministrazione locale con il compito di mediare tra i residenti, i gestori dei locali e le associazioni culturali sul fronte della sicurezza e della valorizzazione delle attività che operano nel settore. In campagna elettorale Roberto Gualtieri aveva lanciato l’idea di un night mayor, un sindaco della notte anche a Roma, ma dopo il suo insediamento a Palazzo Senatorio la proposta, inserita nel programma, non si è più concretizzata: «A un certo punto sembrava che si stesse per firmare la delega, ma è rimasta lettera morta — ricorda Antonio Flamini, presidente del Silb Roma (Sindacato italiano locali da ballo) —. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Sindaco della notte a Roma, i gestori dei locali: «Solo un'operazione di propaganda di Gualtieri, che fine ha fatto?»

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