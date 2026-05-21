Massimo Lovati, avvocato di lunga data di Andrea Sempio, è intervenuto nuovamente in pubblico durante la trasmissione “Ignoto X”, condotta da Pino Rinaldi. In quell’occasione, ha commentato la vicenda legata a Sempio, affermando che l’unica cosa presente è del fumo e che non ci sono elementi concreti a sostegno di altre ipotesi. La sua presenza ha riacceso l’attenzione sulla pista del sicario, che al momento sembra essere stata abbandonata o comunque priva di sviluppi recenti.

È tornato a parlare pubblicamente Massimo Lovati, avvocato storico di Andrea Sempio, ospite della trasmissione “Ignoto X”, condotta da Pino Rinaldi. Al suo fianco Fabrizio Gallo, suo legale di fiducia. Tema della serata: le ultime indiscrezioni che stanno filtrando sulla perizia BPA (Bloodstain Pattern Analysis) e sulla relazione della dottoressa Cattaneo, due elementi che potrebbero riscrivere alcuni capisaldi del caso Garlasco: dal presunto orario della morte di Chiara Poggi fino al profilo psicologico dello stesso Sempio. Rinaldi ha incalzato Lovati chiedendogli se, alla luce delle ultime indiscrezioni, lo spostamento dell'orario del... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il ritorno di Lovati : "Su Sempio solo fumo". Che fine ha fatto la pista del sicario

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