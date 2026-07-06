In una competizione tra sindaci, Funaro si è posizionato al primo posto, seguito da Fioravanti e Manfredi. La classifica mostra una presenza crescente di figure femminili, con un aumento di 11 punti rispetto a precedenti rilevazioni. La graduatoria evidenzia anche una maggiore rappresentanza di aree del Sud rispetto al passato. La graduatoria si basa su dati ufficiali di elezioni comunali e analisi di risultato elettorale.

Il protagonismo femminile che da qualche anno connota la politica da destra a sinistra investe anche i Comuni. E con un balzo di 11 punti rispetto alla rilevazione del 2025 proietta Sara Funaro, la sindaca di Firenze, in vetta alla nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei propri cittadini realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Funaro, prima donna a salire sul gradino più alto del Governance Poll, condivide il podio con due habitué del consenso: il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, vincitore lo scorso anno, e quello di Napoli Gaetano Manfredi. I due convivono anche ai vertici dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, di cui Manfredi è presidente mentre Fioravanti guida il consiglio nazionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sindaci, vince Funaro: sul podio Fioravanti e Manfredi, più Sud nell’alta classifica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gradimento dei sindaci: Manfredi sul podio nazionale, Mastella si conferma

La classifica dei sindaci e governatori più apprezzati: Funaro (Firenze) è la prima donna di sempre al primo posto. Decaro il presidente più graditoSara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima donna a raggiungere il primo posto nella classifica dei sindaci più apprezzati in Italia, con un...

Temi più discussi: Sara Funaro al primo posto tra i sindaci più apprezzati,Antonio Decaro tra governatori; Piano casa, Funaro: Niente fatti, siamo ancora agli slogan; Il Sindaco di Firenze , Sara Funaro la piu’apprezzata in Italia, Manfredi terzo; Passante Alta Velocità Firenze, gli scavi del tunnel sono arrivati alla stazione Belfiore. Salvini: Opera fondamentale.

Governance pool, Funaro prima tra i sindaci italiani, Giani settimo tra i governatoriSara Funaro, con un gradimento del 66%, +5,4% rispetto al giorno delle elezioni, è il primo cittadino più apprezzato d'Italia, prima volta di una donna. (ANSA) ... ansa.it

Governance poll, Funaro è la sindaca più amata d’Italia: per la prima volta vince una donnaPer la prima volta è una donna a vincere la Governance poll dei sindaci più amati d'Italia: a vincere è Funaro, prima cittadina di Firenze. lanotiziagiornale.it