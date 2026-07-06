Tempo di lettura: 3 minuti La Campania presenta un quadro a due velocità nel Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore, l’indagine realizzata da Noto Sondaggi che misura il gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Se da un lato Napoli e Benevento si confermano tra le amministrazioni più apprezzate d’Italia, dall’altro gli altri capoluoghi campani restano nelle posizioni centrali o basse della graduatoria, evidenziando un consenso più fragile. A trainare la regione è ancora una volta Gaetano Manfredi, che conquista il terzo posto nazionale con un indice di gradimento del 64%. Il sindaco di Napoli migliora anche il risultato ottenuto alle urne, confermandosi tra gli amministratori locali con il consenso più solido del Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gradimento dei sindaci: Manfredi sul podio nazionale, Mastella si conferma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mastella: “Campo largo inciampa sul selfie: così si perde, sì a Manfredi federatore del Centro”Un'immagine pubblicata sui social mostra alcuni leader politici in posa insieme, ma il tentativo di mostrare unità si interrompe con una foto che...

Francesco Greco sul podio nazionale dei Campionati di Economia e FinanzaIl Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria ha ottenuto un risultato significativo ai Campionati Italiani di Economia e Finanza, con un rappresentante...

Temi più discussi: La classifica 2026 dei sindaci e governatori più amati - Lab24; Gradimento sindaci, Manfredi sul podio; Classifica sindaci e governatori 2026: Giuseppe Sala decimo. È il sindaco più amato della Lombardia; Sole 24 Ore, Gradimento SINDACI e GOVERNATORI: in vetta per la 1° volta una donna, SARA FUNARO Sindaco di Firenze.

Gradimento sindaci, Manfredi sul podioLa sindaca di Firenze, Sara Funaro, con il 66% di gradimento, è il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. È quanto emerge dalla Governance poll 2026 realizzata da Noto ... ilroma.net

Manfredi sul podio dei sindaci più amati d’Italia, Fico decimo tra i governatoriIl consenso premia ancora Gaetano Manfredi, che si conferma tra i sindaci più apprezzati d'Italia. Il primo cittadino di Napoli conquista infatti il terzo ... cronachedellacampania.it