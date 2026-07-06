La classifica dei sindaci e governatori più apprezzati | Funaro Firenze è la prima donna di sempre al primo posto Decaro il presidente più gradito
Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima donna a raggiungere il primo posto nella classifica dei sindaci più apprezzati in Italia, con un gradimento del 66% e un aumento del 5,4% rispetto alle elezioni. Decaro si conferma il presidente più gradito, secondo le rilevazioni. La classifica si basa su sondaggi sulla valutazione della popolazione nei confronti di amministratori locali e regionali.
Sara Funaro (Pd), sindaca di Firenze, con un gradimento del 66%, +5,4% rispetto al giorno delle elezioni, è il primo cittadino più apprezzato d’Italia: per la prima volta una donna. Mentre Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66% di gradimento, è il primo tra i Presidenti di Regione nella classifica di gradimento. È quanto emerge dalla Governance poll 2026 realizzata da Noto sondaggi per il Sole 24 ore. Tornano alla graduatoria dei Sindaci, secondo posto per Marco Fioravanti (FdI), sindaco di Ascoli Piceno, che con il 65% conferma livelli di consenso elevati pur cedendo la leadership conquistata nella precedente edizione. Medaglia di bronzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64%, aumenta dell’1,1% quanto ottenuto nelle urne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Governance Poll 2026: ecco chi sono i sindaci e i governatori più apprezzati
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