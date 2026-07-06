La classifica dei sindaci e governatori più apprezzati | Funaro Firenze è la prima donna di sempre al primo posto Decaro il presidente più gradito

Notizia in breve

Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima donna a raggiungere il primo posto nella classifica dei sindaci più apprezzati in Italia, con un gradimento del 66% e un aumento del 5,4% rispetto alle elezioni. Decaro si conferma il presidente più gradito, secondo le rilevazioni. La classifica si basa su sondaggi sulla valutazione della popolazione nei confronti di amministratori locali e regionali.