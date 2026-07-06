Il Governance Poll 2026 premia il sindaco di Messina, Federico Basile. Il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei cittadini che Noto Sondaggi realizza per il Sole 24 Ore assegna il primo posto alla sindaca di Firenze, Sara Funaro, e sancisce l’ingresso nella Top 5 di Basile che, scrive la testata di Confindustria, fa registrare “l’accelerazione più intensa”, passando dal 50% del 2025 al 62% della nuova rilevazione, guadagnando ben 68 posizioni in classifica: dalla 73esima alla quinta, appunto. A Messina una "luna di miele bis" Un risultato, osserva il Sole 24 Ore, figlio della vittoria elettorale dopo le dimissioni anticipate: “A Messina - è l’analisi fatta - si registra una sorta di luna di miele bis, classica delle settimane immediatamente successive a una campagna elettorale vittoriosa”. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Sindaci più amati: è boom per Basile a Messina, flop di Caruso a Cosenza. Occhiuto quarto tra i governatori, cresce Schifani

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