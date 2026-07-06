La Governance Poll ha pubblicato la classifica 2026 dei sindaci e governatori più apprezzati. Tra le novità, si registra un aumento di 11 punti nell’interesse verso i leader femminili impegnati nella politica locale. La presenza femminile si fa sempre più evidente in ruoli di amministrazione pubblica, riflettendo un cambiamento nella percezione pubblica. La graduatoria si basa su sondaggi di opinione condotti tra cittadini di varie regioni e città, senza specificare i nomi dei leader coinvolti.

Il protagonismo femminile che da qualche anno connota la politica da destra a sinistra investe anche i Comuni. E con un balzo di 11 punti rispetto alla rilevazione del 2025 proietta Sara Funaro, la sindaca di Firenze, in vetta alla nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei propri cittadini realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Funaro, prima donna a salire sul gradino più alto del Governance Poll, condivide il podio con due habitué del consenso: il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, vincitore lo scorso anno, e quello di Napoli Gaetano Manfredi. I due convivono anche ai vertici dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, di cui Manfredi è presidente mentre Fioravanti guida il consiglio nazionale. 🔗 Leggi su Lab24.ilsole24ore.com

© Lab24.ilsole24ore.com - Governance Poll, la classifica 2026 dei sindaci e governatori più amati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Governance Poll 2026: in testa la sindaca di Firenze Sara Funaro e il governatore Antonio Decaro

Notizie e thread social correlati

Sara Funaro è la sindaca più amata in Italia, Giani al settimo posto tra i governatori. Governance Poll, la classifica 2026Sara Funaro è la sindaca più apprezzata in Italia, secondo il Governance Poll 2026.

Governance Poll 2026, Decaro trionfa tra i governatori: è il più amato d'Italia. Leccese, sindaco di Bari, perde consensiIl presidente della regione Puglia ottiene un gradimento del 66%, risultando il governatore più apprezzato in Italia secondo Governance Poll 2026.

Temi più discussi: La classifica 2026 dei sindaci e governatori più amati - Lab24; Governance Poll 2026, Fedriga terzo per consenso governatori in Italia; Classifica sindaci e governatori 2026: Giuseppe Sala decimo. È il sindaco più amato della Lombardia; Decaro è il presidente più amato: lo dice la classifica Governance Poll del Sole 24 Ore.

Sara Funaro la sindaca più amata, Antonio Decaro il primo tra i governatori. La classifica governance poll 2026 Noto per il Sole 24 ore. La sindaca di Firenze prima donna sul podio #ANSA x.com

Roberti all'ultimo posto nella classifica dei governatori più amatiCon un calo del 20,2% rispetto al giorno dell'elezione, il governatore del Molise è all'ultimo posto nella Governance Poll 2026, la classifica realizzata da Noto sondaggi per il Sole 24 Ore sul consen ... ansa.it

Sara Funaro è la sindaca più amata in Italia, Giani al settimo posto tra i governatori. Governance Poll, la classifica 2026Il censimento sul gradimento degli amministratori locali è stato realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Per la prima cittadina di Firenze balzo in avanti di 11 punti rispetto alla rilevazione ... lanazione.it