Il sindaco di Napoli si piazza al terzo posto tra i primi dieci in Italia secondo un’indagine del Sole24ore. In questa classifica, i primi due sono rispettivamente un governatore e un sindaco di grandi città del Nord. Nella stessa graduatoria, il presidente dell’Anci si colloca tra i più apprezzati, mentre un altro sindaco di una città del Sud si posiziona al decimo posto. Il Sud ha registrato un balzo in avanti rispetto alle posizioni precedenti.

Nel campionato italiano dell’indice di gradimento delle fasce tricolori Napoli è in Champions League: il sindaco e Presidente dell’Anci Gaetano Manfredi è sul podio, al terzo posto, nella classifica stilata dal Sole24ore. Manfredi incassa il 64% di preferenze dei napoletani, vale a dire che rispetto a 4 anni fa - quando è stato eletto - cresce dell’1,1%. Al secondo posto si conferma Michele Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno e Presidente del Consiglio nazionale dell’Anci con il 65% di gradimento, perde l’8,9% rispetto al boom di un anno fa ma è ben al di sopra della maggioranza assoluta. Al primo posto Sara Funaro, sindaca di Firenze, un autentico exploit eletta con il 61% dei consensi ora ha un indice di gradimento del 66% e rispetto al 2025 i punti in più sono ben 11. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sindaci e governatori al top: Manfredi terzo, Fico decimo. Il Sud fa un balzo in avanti

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La classifica dei sindaci più amati in Italia, terzo Manfredi: Mastella e Gualtieri in rimonta

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