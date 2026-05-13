Un recente sondaggio di Swg pubblicato dall’Ansa presenta una classifica dei governatori più apprezzati in Italia. La graduatoria vede in prima posizione un rappresentante del Nord, mentre tra i primi cinque si trovano anche tre presidenti di regioni del Sud. La rilevazione si concentra sul livello di gradimento dei leader regionali, offrendo un quadro delle preferenze degli italiani in merito ai loro rappresentanti politici locali.

Guida la classifica il Nord, ma tra i primi cinque ci sono tre presidenti del Sud. È quanto emerge da un sondaggio di Swg, pubblicato in esclusiva dall’Ansa, che misura il gradimento dei governatori delle regioni italiane. I primi due posti sono a marchio Lega con Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) in vetta con il 65%, segnando anche una crescita di un punto rispetto al 2025. Segue il veneto Alberto Stefani al 58%. Al terzo posto si trova il presidente forzista della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto il Pd con Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania per il M5s con il 47%. Sulle 20 posizioni disponibili il sesto posto è un pareggio al 45% di indice di gradimento tra Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fedriga al primo posto, tre del Sud nella top 5: il sondaggio sui governatori più apprezzati

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