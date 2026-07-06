Silvio l’inventore di ‘Immobiliareit’ | Ho cambiato alloggio 12 volte terribile cercare annunci per strada | ho fatto una cosa utile
Un inventore di Immobiliare.it ha dichiarato di aver cambiato casa 12 volte, trovando difficile cercare annunci per strada. L’azienda, nata nel 2005 a Reggio Emilia, è considerata una realtà consolidata nel settore immobiliare. La sua creazione è attribuita a un ex giovane residente di Albinea, con l’obiettivo di semplificare le pratiche di compravendita e affitto di immobili. La piattaforma digitale ha rivoluzionato il modo di cercare e pubblicare annunci immobiliari.
Reggio Emilia, 6 luglio 2026 – Immobiliare.it, tipica azienda della tradizione reggiana. Non è una boutade, anzi. Forse non tutti sanno che l’azienda nata nel 2005 per rivoluzionare il nostro modo di acquistare, vendere o affittare casa nasce da un (ex) ragazzo di Albinea. Da anni ormai vive tra Roma e Milano. Eppure la carta d’identità di Silvio Pagliani, dice che è nato a Reggio nel 1972. Studente dell’Ariosto, poi ingegnere al Politecnico di Milano, quindi di nuovo in Emilia, ma a Bologna, per un Mba in economia e marketing. Lo abbiamo intervistato a Money Vibez Stories, il vodcast economico di Quotidiano Nazionale. Questa è la sua storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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