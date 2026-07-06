Silvio l’inventore di ‘Immobiliareit’ | Ho cambiato alloggio 12 volte terribile cercare annunci per strada | ho fatto una cosa utile

Un inventore di Immobiliare.it ha dichiarato di aver cambiato casa 12 volte, trovando difficile cercare annunci per strada. L’azienda, nata nel 2005 a Reggio Emilia, è considerata una realtà consolidata nel settore immobiliare. La sua creazione è attribuita a un ex giovane residente di Albinea, con l’obiettivo di semplificare le pratiche di compravendita e affitto di immobili. La piattaforma digitale ha rivoluzionato il modo di cercare e pubblicare annunci immobiliari.

Reggio Emilia, 6 luglio 2026 – Immobiliare.it, tipica azienda della tradizione reggiana. Non è una boutade, anzi. Forse non tutti sanno che l’azienda nata nel 2005 per rivoluzionare il nostro modo di acquistare, vendere o affittare casa nasce da un (ex) ragazzo di Albinea. Da anni ormai vive tra Roma e Milano. Eppure la carta d’identità di Silvio Pagliani, dice che è nato a Reggio nel 1972. Studente dell’Ariosto, poi ingegnere al Politecnico di Milano, quindi di nuovo in Emilia, ma a Bologna, per un Mba in economia e marketing. Lo abbiamo intervistato a Money Vibez Stories, il vodcast economico di Quotidiano Nazionale. Questa è la sua storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Silvio, l’inventore di ‘Immobiliare.it’: “Ho cambiato alloggio 12 volte, terribile cercare annunci per strada: ho fatto una cosa utile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Zia Elsa? Era dispotica, mi faceva paura. Una volta l’ho incrociata per strada, ho cambiato marciapiede per non salutarla”: parla Laura MoranteLaura Morante ha raccontato di aver avuto un rapporto difficile con la zia Elsa, descrivendola come una persona dispotica che le provocava paura.

Di Francesco: «Sorrido perché ho fatto vedere i calci d’inizio della Juventus 2-3 volte e poi prendi gol dopo 12 secondi…»L’allenatore ha commentato con un sorriso un episodio durante una partita, ricordando di aver mostrato i calci d’inizio della propria squadra due o...

Argomenti più discussi: Silvio, l’inventore di ‘Immobiliare.it’: Ho cambiato alloggio 12 volte, terribile cercare annunci per strada: ho fatto una cosa utile; Legnano, cinquant’anni dietro al bancone: il figlio fa rinascere il locale di papà. E lo storico Little Bar diventa 2.0; Indiana Jones e la lezione di Mosquito Coast.

Silvio, l’inventore di 'Immobiliare.it': Ho cambiato alloggio 12 volte, terribile cercare annunci per strada: ho fatto una cosa utileL’albinetano Silvio Pagliani, 54 anni, ingegnere, lavorò al progetto della Fiat per vendere auto online. Quel piano fu abbandonato e io avviai il mio. La chiave? Aver cavalcato la rivoluzione degli s ... msn.com

Attacco hacker all'account di Silvio berlusconi reddit