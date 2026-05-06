Zia Elsa? Era dispotica mi faceva paura Una volta l’ho incrociata per strada ho cambiato marciapiede per non salutarla | parla Laura Morante

Laura Morante ha raccontato di aver avuto un rapporto difficile con la zia Elsa, descrivendola come una persona dispotica che le provocava paura. Ricorda di aver incrociato la zia per strada, decidendo di cambiare marciapiede per evitarla. La stessa attrice ha spiegato che i rapporti con Elsa si sono interrotti quando aveva circa 14 o 15 anni e da allora non l’ha più incontrata.

“I miei rapporti con Elsa si sono interrotti quando avevo 14, 15 anni. Da allora, non l’ho più vista. Una volta l’ho incrociata per strada, ho cambiato marciapiede per non salutarla. Mi faceva paura”. È una Laura Morante senza filtri quella che si racconta in un’intervista al Venerdì di Repubblica. L’attrice, che ad agosto taglierà il traguardo dei 70 anni e che dal 14 maggio sarà nelle sale con “ Quasi Grazia” (film biografico dedicato alla figura di Grazia Deledda), ha scelto di spogliarsi dell’aura di distacco che spesso la circonda per ripercorrere con lucidità e franchezza le tappe di una vita personale e professionale complessa. Il punto di partenza del suo ragionamento si annida tra le mura di casa, nella dicotomia tra la madre biologica e l’ingombrante zia, la celebre scrittrice Elsa Morante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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