Di Francesco | Sorrido perché ho fatto vedere i calci d’inizio della Juventus 2-3 volte e poi prendi gol dopo 12 secondi…

L’allenatore ha commentato con un sorriso un episodio durante una partita, ricordando di aver mostrato i calci d’inizio della propria squadra due o tre volte. Subito dopo, ha sottolineato come sia arrivato un gol avversario dopo appena 12 secondi dall’inizio del gioco. Le sue parole sono state riportate in modo diretto, senza aggiunte o interpretazioni.

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