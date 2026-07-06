SIGFRIDO RANUCCI al castello di Udine con il suo nuovo spettacolo

Da udine20.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sigfrido Ranucci sarà in scena al castello di Udine con il suo nuovo spettacolo, “Diario di un trapezista”. Il giornalista Rai, noto per essere l’inviato e autore di “Report” dal 2017, si esibirà in alcune location estive. La performance si svolgerà in ambienti suggestivi e all'aperto. La data e gli orari non sono ancora stati comunicati.

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Sigfrido Ranucci, giornalista Rai, per la quale dagli anni ’90 è inviato e autore di programmi, oltre a essere il conduttore (dal 2017) del popolarissimo programma di inchieste giornalistiche  Report, sarà protagonista sui palchi di alcune suggestive venue estive con “ Diario di un trapezista ”. In questo spettacolo Ranucci presenta un Sigfrido segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda, che per realizzare le inchieste ha dovuto fare delle scelte, anche in pochi secondi, condizionando per sempre la sua vita. Lo spettacolo teatrale toccherà anche il Friuli Venezia Giulia con una data in programma il prossimo  7 luglio  al  Castello di Udine, con inizio alle  21. 🔗 Leggi su Udine20.it

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