sigfrido ranucci al castello di udine con il suo nuovo spettacolo

Notizia in breve

Sigfrido Ranucci sarà in scena al castello di Udine con il suo nuovo spettacolo, “Diario di un trapezista”. Il giornalista Rai, noto per essere l’inviato e autore di “Report” dal 2017, si esibirà in alcune location estive. La performance si svolgerà in ambienti suggestivi e all'aperto. La data e gli orari non sono ancora stati comunicati.