SIGFRIDO RANUCCI al castello di Udine con il suo nuovo spettacolo
Sigfrido Ranucci sarà in scena al castello di Udine con il suo nuovo spettacolo, “Diario di un trapezista”. Il giornalista Rai, noto per essere l’inviato e autore di “Report” dal 2017, si esibirà in alcune location estive. La performance si svolgerà in ambienti suggestivi e all'aperto. La data e gli orari non sono ancora stati comunicati.
Sigfrido Ranucci, giornalista Rai, per la quale dagli anni ’90 è inviato e autore di programmi, oltre a essere il conduttore (dal 2017) del popolarissimo programma di inchieste giornalistiche Report, sarà protagonista sui palchi di alcune suggestive venue estive con “ Diario di un trapezista ”. In questo spettacolo Ranucci presenta un Sigfrido segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda, che per realizzare le inchieste ha dovuto fare delle scelte, anche in pochi secondi, condizionando per sempre la sua vita. Lo spettacolo teatrale toccherà anche il Friuli Venezia Giulia con una data in programma il prossimo 7 luglio al Castello di Udine, con inizio alle 21. 🔗 Leggi su Udine20.it
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Sigfrido Ranucci al Castello di Udine Il volto e la firma di Report arriva in Friuli Venezia Giulia con uno spettacolo intenso e sorprendente. Martedì 7 luglio 2026 Castello di Udine Biglietti in vendita su Ticketone e alla biglietteria dalle 19.00 Apertura facebook
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