Al Teatro delle Muse di Ancona domani (ore 21) arriva uno dei giornalisti più famosi e discussi d’Italia. Parliamo di Sigfrido Ranucci di ‘Report’, che porta in scena ‘ Diario di un trapezista ’. Il monologo racconta un Ranucci segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda. Un reporter che per realizzare le sue inchieste ha dovuto fare delle scelte ‘difficili’ che talvolta hanno condizionato per sempre la sua vita. "Ci sono persone che con la loro presenza e le loro scelte, pur rimanendo nell’ombra, sono state determinanti per la realizzazione delle mie inchieste, persone che sembrano uscite da un romanzo – scrive Ranucci nella presentazione -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sigfrido Ranucci arriva alle Muse con il suo: "Diario di un trapezista"

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