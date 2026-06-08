Il giornalismo d' inchiesta di Report arriva a teatro | all' Alighieri lo spettacolo di Sigfrido Ranucci

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si va dietro le quinte delle grandi inchieste giornalistiche con Sigfrido Ranucci. Arriva in scena "Diario di un Trapezista", l'appuntamento da segnare sul calendario è quello del 23 novembre, alle 21, al Teatro Alighieri di Ravenna."Diario di un Trapezista" è il racconto teatrale autobiografico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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