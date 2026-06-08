Il giornalismo d' inchiesta di Report arriva a teatro | all' Alighieri lo spettacolo di Sigfrido Ranucci

Si va dietro le quinte delle grandi inchieste giornalistiche con Sigfrido Ranucci. Arriva in scena "Diario di un Trapezista", l'appuntamento da segnare sul calendario è quello del 23 novembre, alle 21, al Teatro Alighieri di Ravenna."Diario di un Trapezista" è il racconto teatrale autobiografico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Diario di un trapezista”: lo spettacolo del giornalista Sigfrido Ranucci al teatro Fenaroli di LancianoSabato 9 maggio alle 21, al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, si terrà lo spettacolo intitolato \

Colleferro. Estremamente interessante l’incontro degli studenti del Polo Liceale “G. Marconi” con il giornalista Sigfrido Ranucci di “Report”Venerdì 27 marzo, presso l’Auditorium Fabbrica della Musica a Colleferro, si è svolto un incontro tra gli studenti del Polo Liceale “G.

Temi più discussi: Ecco la 6ª edizione del Festival del Giornalismo e del Libro d’inchiesta in costiera sorrentina; Il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci a Piano di Sorrento: focus su giustizia e informazione; Monza si trasforma nella città dei libri per un intero weekend: l'evento.

#Piano di Sorrento - A Villa Fondi protagonista Sigfrido Ranucci Nuovo appuntamento con il Festival internazionale del Giornalismo e del Libro d'Inchiesta. Leggi la notizia --> x.com

Sigfrido Ranucci in Sardegna con Diario di un trapezista: doppio appuntamento ad Alghero e Porto RotondoALGHERO - Dopo il grande successo registrato nei teatri e nelle arene di tutta Italia, arriva in Sardegna Diario di un trapezista – Cronache di ... lopinionista.it

Piano di Sorrento - A Villa Fondi protagonista Sigfrido RanucciDomani, lunedì 8 giugno, alle ore 20:30, il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta prosegue con un nuovo appuntamento, a Piano di Sorrento, dedicato all’approfondimento e al c ... stabiachannel.it

Caso La Russa, nuove foto e audio sul processo per stupro. Una testimone: Rischio di far cadere il governo | Il caso di Leonardo Apache La Russa approda alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con un ricorso della difesa della giovane. reddit