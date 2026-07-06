Il sindaco di Milano ha affermato che la gestione della sicurezza non può basarsi esclusivamente sulla repressione. Ha segnalato un aumento del disagio sociale e la presenza di persone con comportamenti imprevedibili, sottolineando la necessità di interventi per recuperarle. La sua dichiarazione evidenzia la complessità delle sfide legate alla sicurezza urbana e la volontà di adottare strategie diversificate.

“C’è un disagio straordinario in giro, c’è anche tanta gente fuori di testa che va cercata, dobbiamo cercare di recuperarla, se no è una partita persa”. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in risposta a chi gli chiedeva se la città sia pericolosa dopo l’ accoltellamento di un uomo fuori da un bar in zona San Siro sabato mattina, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali collegate al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, al Teatro alla Scala. “Da uomo di sinistra non ho problemi a dire: leggi severe e servono nuove carceri, facciamole – ha proseguito Sala – Oggi leggo che un provveditore toscano dice che c’è il sovraffollamento e i carcerati possono dormire per terra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Sicurezza a Milano, sindaco Sala: "Non si vive di sola repressione"

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