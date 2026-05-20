Dopo il gesto compiuto a Modena, si torna a parlare di aumento della repressione e della sicurezza, senza che vengano analizzate le cause che hanno portato all’evento. Anche in seguito all’azione di Salim El Koudri, alcuni partiti della maggioranza di governo hanno approfittato della situazione per sollevare nuovamente il tema della sicurezza, concentrandosi su posizioni che sembrano più mirate a ottenere consensi elettorali che a un’analisi approfondita del problema.

Anche dopo il folle gesto di Salim El Koudri alcuni partiti della maggioranza di governo non hanno perso l’occasione per polemizzare e rilanciare il cavallo di battaglia della sicurezza, ma solo a fini elettoralistici. Salvini ha proposto la revoca del permesso di soggiorno, dimenticando che, a dispetto del nome e dell’origine marocchina, l’autore del grave fatto criminoso è un cittadino italiano. Quindi, niente di nuovo sotto il sole. Oggi con un’auto che piomba sui passanti, ieri con l’accoltellamento all’interno di una scuola, la litania è sempre la stessa: più repressione, più slogan sulla sicurezza. Mai una domanda vera sul perché, mai che ci si interroghi sui motivi di ciò che accade. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo il folle gesto di Modena si chiede di nuovo più repressione e sicurezza: nessuno si interroga mai sulle cause

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