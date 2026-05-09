Da sola la repressione non fermerà i femminicidi

La Conferenza Donne Democratiche Piacenza ha rilasciato una dichiarazione dopo l’uccisione di una donna avvenuta il 8 maggio nella città, per mano del marito. La nota sottolinea che la repressione da sola non può bastare a fermare i femminicidi, senza approfondire le cause e rafforzare le misure di prevenzione. La notizia ha suscitato attenzione locale e apre un dibattito sulla tutela delle donne.

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