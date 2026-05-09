Da sola la repressione non fermerà i femminicidi
La Conferenza Donne Democratiche Piacenza ha rilasciato una dichiarazione dopo l’uccisione di una donna avvenuta il 8 maggio nella città, per mano del marito. La nota sottolinea che la repressione da sola non può bastare a fermare i femminicidi, senza approfondire le cause e rafforzare le misure di prevenzione. La notizia ha suscitato attenzione locale e apre un dibattito sulla tutela delle donne.
La Conferenza Donne Democratiche Piacenza interviene per esprimere un messaggio dopo la morte di Marija Vitanova, uccisa dal marito nel pomeriggio dell’8 maggio nella nostra città. «Ancora una volta piangiamo una donna. Ancora una volta, a Piacenza, una donna è assalita e uccisa dall'uomo con cui.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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