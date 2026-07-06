Siccità firmata la prima ordinanza per limitare l' acqua nel comune

Il Comune di Monticello Conte Otto ha firmato una prima ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile. La decisione è stata presa dopo che la Regione ha proclamato uno stato di emergenza per deficit idrico. La misura mira a promuovere un utilizzo più responsabile delle risorse idriche, anche se la situazione non è ancora critica. L’ordinanza prevede restrizioni e accorgimenti per ridurre i consumi nel territorio comunale.

La siccità non è ancora una vera e propria criticità, ma c’è chi comunque preferisce correre ai ripari. È il caso del Comune di Monticello Conte Otto che, in seguito allo stato di emergenza proclamato dalle Regione per deficit idrico, nelle scorse ore ha emanato un’ordinanza per promuovere un uso responsabile dell’acqua potabile. Nello specifico, all’interno del territorio comunale sono vietati il lavaggio di cortili e pertinenze esterne, il lavaggio privato di autoveicoli e l’alimentazione di fontane ornamentali e giochi d’acqua. Per orti, giardini, prati e aree verdi private è vietato l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto dalle 10 alle 19. Restano sempre consentiti gli usi alimentari, domestici, igienico-sanitari, zootecnici e le attività produttive nei casi previsti dall’ordinanza. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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