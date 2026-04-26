Zanzare a Roma firmata l' ordinanza 2026 Il Comune interviene su caditoie e tombini

Il Comune di Roma ha firmato l’ordinanza 2026, che riguarda le misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalle zanzare Tigre e Comune. L’attenzione si concentra su interventi specifici in caditoie e tombini, zone considerate prioritarie per limitare la presenza di insetti e ridurre il rischio di trasmissione di malattie. La misura è adottata anche quest’anno per affrontare la problematica nelle aree pubbliche della città.

È stata firmata anche quest'anno l’ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalle Zanzara Tigre e Zanzara Comune. Ordinanza anti-zanzare 2026Il provvedimento, al fine di tutelare la salute pubblica dei residenti nel territorio di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Zanzare a Roma, firmata l'ordinanza del sindaco: ecco cosa fare per evitare punture e sanzioni Quanto ci costa ogni anno la manutenzione di caditoie e tombini"Genova soffre di un deficit infrastrutturale a 360 gradi che comprende anche le opere idriche di cui è molto complicato, per ragioni economiche,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Zanzare a Roma, firmata l'ordinanza del sindaco: ecco cosa fare per evitare punture e sanzioni; Sito Istituzionale | Prevenzione malattie da Zanzara Tigre e altri insetti; Zanzare a Roma, firmata l'ordinanza 2026. Il Comune interviene su caditoie e tombini; Scatta il piano comunale anti zanzare: Sono un pericolo per la salute. Zanzare a Roma, firmata l'ordinanza del sindaco: ecco cosa fare per evitare punture e sanzioniNon lasciare contenitori senza coperchi o teli impermeabili all’aperto. Questa è la prima regola da rispettare in un lungo decalogo che il sindaco ha stilato per contrastare la diffusione delle zanzar ... romatoday.it Zanzare a Roma: rischi multe fino a 500 euro se non segui queste regoleZanzare scatenate a Roma: se sbagli questo dettaglio rischi più di una puntura. Funzionerà questo piano curioso nella capitale? tech.everyeye.it 10 PIANTE ANTI ZANZARE ...Continua - facebook.com facebook