Melito firmata la prima delle convenzioni tra comune e concessionari del mercato | prima volta in decenni

Il 17 aprile a Melito di corso Europa è stata firmata la prima convenzione di permanenza temporanea tra il Comune e i concessionari del mercato ortofrutticolo, segnando una novità dopo decenni. Questa intesa riguarda gli operatori che occupano gli stalli della struttura e rappresenta un passaggio importante per la gestione del mercato locale. La firma è avvenuta in un momento di cambiamenti amministrativi e di nuove prospettive per l’area.

Il 17 aprile segna una svolta importante per il mercato ortofrutticolo di Melito di corso Europa. È stata infatti sottoscritta la prima convenzione di permanenza temporanea tra il Comune e gli operatori che occupano gli stalli della struttura. "Si tratta di un passaggio cruciale, che consente di regolarizzare una situazione rimasta per decenni priva di una disciplina chiara, in attesa della conclusione dell’iter per l’assegnazione definitiva delle concessioni", spiega la triade commissariale guidata da Francesco Antonio Cappetta in un comunicato stampa. L’accordo rappresenta l’inizio di un percorso più ampio: nelle prossime settimane sono infatti previste ulteriori sottoscrizioni, subordinate però alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite dall’Amministrazione straordinaria.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, firmata la prima delle convenzioni tra comune e concessionari del mercato: prima volta in decenni Notizie correlate TCBO: Leonardo Sini per la prima volta a Bologna con La traviata firmata TaleviIl Teatro Comunale di Bologna riporta in scena La traviata in un allestimento ripensato per gli spazi del Comunale Nouveau, con un debutto molto... Leggi anche: Oggetti smarriti, per la prima volta asta il 21 e 23 aprile del Comune di Bergamo