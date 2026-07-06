Si tuffano nel fiume Sesia per salvare la figlia | morti padre e zio

Un padre e uno zio di una minorenne sono morti nel fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, dopo essersi tuffati per salvarla. Entrambi avevano circa quarant’anni e sono di nazionalità marocchina. I due uomini si sono immersi nelle acque del fiume tra un isolotto e la riva quando hanno visto la giovane in difficoltà. La ragazza è stata recuperata e soccorsa, ma i due adulti sono deceduti.

Il padre e lo zio di una minorenne sono morti nelle acque del Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, dopo essersi tuffati per soccorrerla I due uomini, entrambi di circa quarant’anni e di nazionalità marocchina, si erano gettati in acqua vedendo la giovane in difficoltà nel tratto compreso tra un isolotto e la riva del fiume. A riportarla a terra è stato il fratello, anche lui entrato in acqua per aiutarla. La madre della ragazza, in stato di gravidanza, è stata trasportata all’ospedale Maggiore del capoluogo. Le vittime sono il padre e lo zio della ragazzina. I due, secondo la ricostruzione dei soccorritori, si sono accorti che la giovane era in difficoltà mentre era ferma nel tratto compreso tra l’isolotto e la riva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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