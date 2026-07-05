Si tuffano nel fiume Sesia per salvare una ragazza | morti padre e zio nel Novarese

Da tgcom24.mediaset.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini di circa 40 anni, di nazionalità marocchina, sono morti nel fiume Sesia a Romagnano, nel Novarese. I due si erano tuffati nelle acque per salvare una ragazza minorenne, figlia di uno di loro. Durante il tentativo di salvataggio, sono annegati. La giovane è stata tratta in salvo da altri presenti. Le vittime sono padre e zio della minore. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini sulla dinamica dell’accaduto.

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Due uomini di circa 40 anni, di nazionalità marocchina, sono morti nelle acque del fiume Sesia, a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una ragazza minorenne, figlia di uno dei due. La madre della vittima che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale Maggiore. I due uomini, rispettivamente zio e padre della giovane, sarebbero entrati in acqua avendola vista in difficoltà mentre si trovava fra un isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire, i due sono spariti nella corrente. La ragazza è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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