Due persone si sono sedute su una panchina nel centro storico di Montecelio, vicino Roma, per sfuggire al caldo. Dopo aver notato un costante ronzio, hanno scoperto che nelle antiche mura si trovava un alveare con oltre 100 mila api. La scoperta è avvenuta dopo più di un anno di convivenza con l’alveare, che si trovava all’interno delle mura storiche. Le autorità sono state chiamate per gestire la situazione.

Per oltre un anno un enorme alveare nascosto nelle antiche mura del centro storico di Montecelio, vicino Roma, ha convissuto con i residenti. La presenza delle api, però, è diventata un problema quando due anziane, che ogni pomeriggio si sedevano sulla stessa panchina per trovare un po’ di fresco, sono state punte dagli insetti in due episodi distinti. Secondo quanto riportato dal Il Messaggero, dopo diverse segnalazioni è stato organizzato un intervento per mettere in sicurezza l’area e salvare l’intera colonia, evitando di distruggere lo sciame. Il nido si trovava all’interno di una vecchia canna fumaria in disuso, dove le api avevano costruito favi alti circa un metro e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si siedono sulla panchina per sfuggire al caldo, poi la scoperta choc: nelle antiche mura del borgo romano si nascondeva un alveare con oltre 100 mila api

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Seduto sulla panchina ripenso ai viaggi fatti. Ma ora sei vecchioSai come fanno i pensionati? Si siedono su una panchina in faccia al mare, sembra che non pensino a nulla, invece ricordano tutto. Io ripenso a quando viaggiavo, a quando avevo la smania di viaggiare. ilrestodelcarlino.it